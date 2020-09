Calciomercato – Milik pensa seriamente alla Roma, con la Juventus non ci sono i margini per una trattativa

Calciomercato – Continua l’altalena di aggiornamenti riguardanti l’attaccante del Napoli Arek Milik. L’ultimo arriva da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia:

“Milik vuole la Juve, ma i bianconeri nelle ultime ore gli hanno comunicato che non ci sono più margini di accordo con il Napoli. L’attaccante polacco pensa seriamente alla Roma. Con Dzeko sempre in bilico: la Juve aspetta gli sviluppi per Suarez ma non lo molla”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

A una settimana dal via, il punto sulla situazione “tattica” del Napoli

Milik punta i piedi: “Voglio restare!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Se privi di certificato, tampone obbligatorio in Sardegna