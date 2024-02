Napoli, De Laurentiis negli spogliatoi dopo il pareggio contro il Barcellona

Napoli, la reazione di De Laurentiis dopo il pareggio contro il Barcellona

Il Napoli esce indenne dalla sfida contro il Barcellona, mostrando piccoli segni di miglioramento dopo un periodo buio fatto di brutte prestazioni e poco gioco. Come riportato dal giornalista Pasquale Tina attraverso un articolo pubblicato su Repubblica, nel dopo gara anche il presidente Aurelio De Laurentiis si è complimentato con la squadra negli spogliatoi. Ecco quanto riportato sulle pagine del quotidiano oggi in edicola:

“Aurelio De Laurentiis deve essersi ricordato di essere un decisionista. E così dopo sette mesi di errori e due allenatori sbagliati (Garcia e Mazzarri entrambi esonerati) il guizzo che sembrava contrario alle regole non scritte del calcio ha battuto un colpo. Il nuovo condottiero scelto a 48 ore dalla sfida con il Barca sembrava la classica mossa della disperazione. Invece Calzona, l’allenatore che ha studiato all’università di Sarri e Spalletti, dopo i fantasmi di una crisi irreversibile, ha acceso la scintilla. Al gol di Osimhen, l’uomo solo al comando del Napoli, De Laurentiis esulta e scruta con attenzione.

I 50mila apprezzano la rinascita, lui pure e alla fine scende a fare i complimenti a quei ragazzi negli spogliatoi. La strada sembra giusta. De Laurentiis la imbocca a modo suo: niente compromessi, segue ancora una volta il suo istinto che stavolta sembra non tradirlo. È pur sempre un presidente che ha vinto lo scudetto salutando, in una sola estate, pezzi di storia come Mertens, Koulibaly e Insigne. E allora fa all-in con le poche fiches che gli sono rimaste in una stagione disastrosa e disgraziata. Il coraggio non gli manca e l’evoluzione di questo cambio ha molto del cinema che ama tanto”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

