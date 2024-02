De Laurentiis insiste con Hamsik, vuole riportarlo in azzurro al fianco di Calzona

De Laurentiis non molla Hamsik

La visita di ieri di Marek Hamsik, anche se programmata da tempo, è stata l’occasione per Aurelio De Laurentiis per fare un tentativo per convincere l’ex centrocampista azzurro ad entrare nello staff azzurro. Il presidente non molla la presa, come riportato dall’edizione odierna di Repubblica la volontà e quella di convincere lo slovacco. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Calzona. L’intuizione è di Marek Hamsik che gli fa il colloquio di lavoro mentre è in un’area di servizio a fare rifornimento. ‘Ciccio’ paga il carburante e dice sì. Il binomio funziona. De Laurentiis avrebbe voluto riproporlo interamente pure nel Napoli, e vorrebbe ancora farlo. Perché allo stadio c’è Marekiaro che torna a casa: è il giocatore con più presenze nella storia del club con 520 partite in 11 anni e mezzo. Partecipa con De Laurentis al pranzo Uefa nell’elegante cornice di Palazzo Petrucci a Posillipo”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis negli spogliatoi dopo il pareggio contro il Barcellona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marica Pellegrinelli (incinta di William Djoko) svelena su Eros Ramazzotti e i suoi debiti