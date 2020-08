Serie A – Roma, nuovo positivo al Covid-19: è Bruno Peres, il messaggio

Serie A – Roma, nuovo positivo al Covid-19: si tratta di Bruno Peres: il messaggio

Ultimissime Serie A – Roma, nuovo positivo al Covid-19 si tratta dell’esterno Bruno Peres. Terzo giocatore del club giallorosso positivo al Coronavirus, ed è proprio lo stesso che via social ha annunciato di essere risultato positivo: l’esterno brasiliano sta bene ed è asintomatico.

Il calciatore rispetterà i giorni di isolamento per poi rimettersi a disposizione di mister Fonseca. In casa Roma è il terzo caso: dopo Mirante, ieri era risultato positivo anche Carles Perez.

Roma, Bruno Peres positivo al Covid-19: il messaggio

Bruno Peres:

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”

