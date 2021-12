Il Genoa vuole Amin Younes: il Napoli lo cede, ma solo ad una condizione

Il Genoa vuole Amin Younes. Il Napoli lo cede, ma ad una condizione

Il Genoa pensa alle prime mosse da fare in vista della riapertura del calciomercato ed al momento il primo obiettivo è Amin Younes. A tale riguardo ecco quanto racconta il sito ufficiale di Sky Sport.

“Johannes Spors, nuovo general manager del Genoa, che è già all’opera per il mercato di gennaio. Il dirigente rossoblù è stato in Germania per parlare con Marijo Knez, agente di Amin Younes. L’esterno offensivo classe 1993 è in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, ma è di proprietà del Napoli.

L’intenzione del club azzurro è quella di cedere a titolo definitivo il giocatore, non concedendo quindi un altro trasferimento a titolo temporaneo, anche perché l’attaccante ha il contratto in scadenza al termine della stagione”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri: “Abbiamo recuperato 6 punti al Napoli in 3 settimane”

Doppia pista colombiana nel mirino di Giuntoli: Yerry Mina e Jhon Lucumi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eitan: giudici, il tutore sia un professionista esterno, non la zia