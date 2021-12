Doppia pista colombiana nel mirino di Giuntoli: Yerry Mina e Jhon Lucumi

Giuntoli valuta la doppia pista colombiana per sostituite Kostas Manolas. Ecco di chi si tratta: Yerry Mina e Jhon Lucumi.

La Gazzetta dello Sport focalizza sul mercato in entrata del Napoli, che dopo l’annunciato addio di Kostas Manolas, accelera per trovare un sostituto. Spuntano altri due nomi della lista di Giutoli: Yerry Mina, di proprietà dell’Everton: vincitore di campionati in Colombia col Santa Fe, in Brasile col Palmeiras e in Spagna col Barcellona. La valutazione del cartellino momentaneamente è alta, ma gli azzurri punterebbero ad un prestito con diritto di riscatto, in modo da non intaccare economicamente l’attuale esercizio.

L’alternativa, invece, porta al profilo di Jhon Lucumi, classe ’98 del Genk, giocatore versatile capace di giocare anche come esterno sinistro, ruolo attualmente semi-scoperto nella rosa di Spalletti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli pensa a Uduokhai per sostituire Manolas

Ufficiale: è finita tra Manolas e il Napoli, arriva la cessione all’Olympiakos

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scontro tra 3 auto nel Pisano, muore donna gravi 2 bimbi