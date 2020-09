Chiesa è il grande sogno del Milan. I rossoneri studiano il piano

Chiesa nel mirino del Milan, a fine mercato tentativo dei rossoneri per convincere la Fiorentina

Chiesa è il sogno del Milan . I rossoneri, dopo il colpo Tonali, vogliono portare alla corte di Pioli un altro gioiello della nazionale azzurra.

Federico Chiesa è il sogno di mercato del Milan. L’attaccante esterno vuole lasciare la Fiorentina ma i 70 milioni richiesti da Commisso hanno spaventato anche la Juventus. I rossoneri, però, come riportato da “Calciomercato.it” hanno la possibilità di giocarsi la carta Paqueta, che piace ai Viola. Servirà tempo, perché la Fiorentina, al momento, vuole solamente soldi ma senza il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2022, negli ultimi giorni di mercato tutto potrebbe cambiare.Ci sarà da monitorare l’asse con Ramadani, con il quale ci sono stati diversi colloqui. Il noto agente sta lavorando per permettere al Milan di riscattare Rebic ma cura la procura anche di Milenkovic e di Jovic, che potrebbe diventare un’opportunità dell’ultimo minuto, così come Federico Chiesa. Ramadani, infatti, è molto vicino alla famiglia dell’italiano.

