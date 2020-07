Pedullà: “Ramadani è in Italia: discuterà anche di Koulibaly e Osimhen”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di Osimhen e Koulibaly

Attraverso il proprio blog ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato dell’agente Fali Ramadani. L’agente, infatti, è in Italia per risolvere alcune questioni di mercato come la vicenda della trattativa per Victor Osimhen. Una parentesi anche su Koulibaly:

“Lunedì sera vi abbiamo anticipato come Kalidou Koulibaly sia un obiettivo concreto del Manchester City. Soltanto che serve accontentare il Napoli e il Napoli per ora non scende sotto gli ottanta milioni, fermo restando comunque che per Guardiola l’arrivo del difensore sarebbe quasi una priorità.

Ramadani è in Italia per diverse cose da sbrogliare: Under è un obiettivo concreto del Napoli che vuole ancora aspettare Osimhen prima scelta da ormai due mesi per l’attacco. Ma Ramadani avrebbe altre carte in mano per gli azzurri: per esempio Azmoun, che non è certo Osimhen, mentre ribadiamo che non sono state fin qui prese seriamente in considerazioni i piani alternativi all’attaccante del Lille.

Si parla anche molto di Jovic, accostato a Milan e Napoli, che però guadagna tanto e non costa meno di 60-65 milioni, Real permettendo”.

