Boga in Francia per 35 milioni? Il Rennes prova a beffare le concorrenti

Boga è incedibile per il Sassuolo ma, i francesi del Rennes, provano a convincere i neroverdi con un’offerta shock

Il gioiello del Sassuolo, Jeremie Boga, è diventato uno dei gioielli più richiesti d’Europa. Nonostante l’intenzione della squadra emiliana di tenerlo un’altra stagione, potrebbe arrivare un’offerta che farebbe cadere il veto sul giocatore ex Chelsea. A spuntarla potrebbero essere i francesi del Rennes, anticipando Napoli, Atalanta , Inter e il Siviglia.

Il Rennes non molla la presa per Jeremie Boga. Il club francese, che avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro al Sassuolo per il cartellino, si sarebbe mossa anche con gli agenti del calciatore. Stando, infatti, a “Calciomercato.it”, la società che milita in Ligue 1 avrebbe prospettato all’entourage dell’esterno d’attacco un ricco contratto pluriennale per convincerlo ad accettare il trasferimento. I neroverdi, però, non si muovono dalla richiesta iniziale di 35 milioni di euro e, sulle tracce di Boga, ci sarebbero anche il Siviglia di Monchi e tante squadre italiane tra cui Atalanta, Napoli e Inter.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Tutino e Palmiero verso il prestito. Lecce in pole

Calciomercato, il Napoli ha il si di Sokratis. Ora serve l’accordo con l’Arsenal

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stefano De Martino fa le valigie, il trasloco nella nuova casa senza Belen