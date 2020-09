Kante ,”adieu” Inter. Il francese vuole il rinnovo con il Chelsea

Kante dice no all’Inter e sogna il rinnovo con il Chelsea

Marotta e Conte erano pronti a studiare un piano, per portare Kante ai nerazzurri. Il francese però vuole convincere Lampard e rinnovare il proprio contratto con il Chelsea

N’Golo Kante sempre più lontano dall’Inter. Il centrocampista francese, infatti, sarebbe pronto a giocarsi le sue carte nel Chelsea. Questo – secondo quanto riferisce “Calciomercato.it” quello che il calciatore avrebbe detto a Frank Lampard, complicando ulteriormente una trattativa che per i nerazzurri, viste le richieste dei Blues, era già molto difficile. Il francese avrebbe parlato con il manager inglese affermando di essere pronto a restare a Londra. Ma non è tutto: Kante ha anche aperto alla possibilità di firmare il rinnovo fino al 2023 con la società britannica (l’attuale contratto scade nel 2022). Per il momento quindi il centrocampista ex Leicester sembrerebbe destinato a restare al Chelsea, anche se manca ancora un mese di mercato e nelle trattative i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Brutte notizie per Conte, che per ora dovrà accontentarsi dell’arrivo di Vidal e Kolarov.

