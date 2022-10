FOTO – Roma-Napoli in diretta in tutto il mondo, Tweet SSCN: “Da dove guarderai la partita”

Roma-Napoli sarà vista in diretta in tutto il mondo, arriva il Tweet della SSCN ai tifosi

Roma-Napoli sarà vista in diretta in tutto il mondo. La società azzurra con un Tweet sui propri account social, chiede ai propri tifosi da dove guarderanno la partita mostrando il planisfero con i vari fusi orari. Tutti sintonizzati alle ore 20.45 italiane per tifare Napoli, quando in Nigeria saranno le 19.45, in Georgia le 22.45, in Corea le 3.45 e in Messico le 13.45.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Manchester City ha messo gli occhi su Kvaratskhelia: vuole strapparlo al Napoli

FOTO – Roma tappezzata di vergognosi striscioni contro Napoli e i napoletani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici