Sky Sport – Di Marzio: “Gilmour ha visto la partita col Bologna, ha chiesto di lasciargli libera la maglia numero 8”

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha raccontato un retroscena su Billy Gilmour. Il giocatore sta spingendo per il suo trasferimento al Napoli: “Gilmour aveva visto la partita vinta dal Napoli in casa contro il Bologna e voleva venire a Napoli, si mandava degli sms con alcuni dirigenti del Napoli dicendo arrivo lasciatemi la maglia numero 8, io voglio essere un giocatore del Napoli, dunque il calciatore continua a spingere per il trasferimento. Vediamo se il Brighton lo lascerà partire”.

