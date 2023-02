Altri guai per la Juventus, piccoli azionisti pronti a fare causa al club

I piccoli azionisti pronti a fare causa alla Juventus

Per la Juventus continuano i problemi extra campo, dopo l’inchiesta Prisma e i punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’appello Figc, si sarebbe aggiunta anche un ulteriore causa. Come riportato da Tuttosport, alcuni piccoli azionisti del club guidati dal Codacons avrebbero intenzione di costituirsi come persone offese e danneggiate. Ecco quanto riporta il quotidiano:

La Juventus e i suoi ex dirigenti rischiano di andare a processo per le presunte irregolarità nei bilanci e, in caso di

condanna, di dover risarcire anche gli azionisti. Nelle carte dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino c’è un fascicolo che riguarda le istanze presentate da alcuni soci di minoranza del club bianconero: guidati dagli avvocati del Codacons in un’azione collettiva, questi singoli investitori comunicano ai pm di volersi costituire come “persona offesa e danneggiata” nel procedimento. I soci inseriti nell’elenco delle persone “offese e danneggiate”, risultavano essere 14 nelle carte della Procura aggiornate ad aprile del 2022. Fra loro ci sono un finanziere, un’imprenditrice, un paio di studenti e dei pensionati. Hanno inviato tutti personalmente e in momenti separati la stessa lettera ai magistrati, predisposta dal Codacons. I pm hanno iscritto in automatico nel registro delle “persone offese o danneggiate” la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e la Consob, che potrebbero a loro volta aver subito dei danni dalle condotte del club bianconero: il Fisco a causa della presunta frode fiscale, la Consob per le contestazioni dei pm sulle false comunicazioni al mercato e il falso in bilancio”.

