Cucchi: “Napoli spettacolare, non se ne parla quanto si dovrebbe”

Riccardo Cucchi esalta il napoli di Spalletti

Riccardo Cucchi, ex radiocronista e voce storica del calcio italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Durante il suo intervento ha parlato dell’incredibile stagione azzurra dicendo la sua anche sul cammino europeo di Spalletti ed i suoi.

Queste le sue parole:

“Grande Napoli, non se ne parla quanto si dovrebbe. Erano anni che non si vedeva una squadra vincere così. vantano la migliore difesa, il migliore attacco e hanno anche il capocannoniere. Ovviamente manca ancora tanto ma è un Napoli che sta facendo qualcosa di irripetibile, incredibile.

Si parla anche di altri temi, ma è incredibile che non si dedichi un approfondimento anche raffrontando altri campionati, perché gli azzurri se proseguono così possono fare un record irripetibile. Cremonese? Il Napoli ha costruito la vittoria di fronte ad una squadra che per i primi 15 minuti è stata brava a metterli in difficoltà. Ha vinto a fatica pur avendo giocatori in grado di cambiare la partita, come Kvaratskhelia per esempio.

Champions? Il Napoli deve crederci, in questo momento può dare sicurezza anche il grande vantaggio in campionato. Deve impegnarsi per dimostrare anche in Europa che il loro è un calcio importante, il Napoli è superiore all’Eintracht e anche altre squadre ora agli ottavi”.

Fonte foto: Facebook @Riccardo Cucchi (pagina ufficiale)

