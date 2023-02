De Maggio: “Raspadori rischia di stare fermo per un mese”

Le ultime sull’infortunio di Giacomo Raspadori

Valter de Maggio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” da lui condotta. Nel corso del suo intervento in apertura h rivelato degli aggiornamenti sulle condizioni di Giacomo Raspadori.

Queste le sue parole:

“In città c’è entusiasmo per il rendimento del Napoli ma si palesa anche un po’ di ansia per le condizioni di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo ha interrotto anzitempo la seduta d’allenamento di ieri. In attesa della diagnosi e degli esami strumentali si vocifera che Raspadori possa stare fuori anche un mese”.

