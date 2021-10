FOTO – La replica degli Ultrà Napoli agli sfottò salernitani: “Dal pescato del giorno, riaffiora un vecchio ricordo”

La replica degli Ultrà Napoli agli sfottò salernitani

La replica degli Ultrà del Napoli agli sfottò dei tifosi salernitani arriva subito con uno stiscione: “Dal pescato del giorno, riaffiora un vecchio ricordo”, è questo lo striscione di risposta esposto dagli Ultras del Rione Sanità e pubblicato sulla pagina Facebook ‘A Tua Difesa’, seguito dal seguente messaggio:

“Se la Salerno Ultras prova a fare tentativi goliardici issando scritte sparse per la città, la Napoli ultras risponde in maniera magistrale, ribadendo che la storia, quella vera, passa per la città Partenopea, mentre la ridente cittadina a 50 km a sud è costretta a vivere per l’eternità nell’ombra, altro che 17 anni!”.

