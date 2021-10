Infortunio Victor Osimhen: i tempi di recupero, la data del rientro

Infortunio Victor Osimhen, i tempi di recupero e la data del rientro

Ultimissime calcio Napoli – Infortunio Victor Osimhen, il calciatore ha effettuato gli esami per un problema al polpaccio che si è verificato ieri in allenamento, ragione per cui non è stato convocato per la trasferta a Salerno. Questa mattina gli esami hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro.

Infortunio Osimhen, tempi di recupero e data del rientro

Ma allora, quali sono i tempi di recupero e la data del rientro? È ormai certa la sua assenza, quindi, giovedì 4 novembre 2021, in Legia Varsavia-Napoli di Europa League. Da verificare le sue condizioni per Napoli-Verona, di domenica 7 novembre, prima della sosta, ma è difficile vederlo in campo da titolare. A scriverlo è Gianluca Di Marzio attraverso i suoi portali online, giornalista di SKY Sport:

“Per il rientro dell’attaccante del Napoli sono previsti circa dieci giorni. Potrebbe farcela anche in una settimana, ma in ogni caso difficilmente sarà rischiato nella gara di Europa League col Legia Varsavia. Verrà valutato in vista del Verona: se non dovesse farcela, rientrerebbe dopo la sosta, in maniera tale da sfruttare la pausa per recuperare al meglio”.

