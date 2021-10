Alvino: “Se c’è passione per il Napoli si corre allo stadio nonostante tutto”

Carlo Alvino interviene sulla questione che riguarda la scarsa presenza dei tifosi del Napoli allo Stadio.

Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Gol. Il giornalista ha speso qualche parola su Diego Armando Maradona, che qualche giorno fa avrebbe compiuto 61 anni.

Maradona è stato un personaggio di un’altra categoria anche per quanto riguarda le cose più semplici. Un compleanno di Diego, un incontro, nascondeva sempre dietro delle sorprese. Stupiva tutti ed era sempre protagonista. Ho condiviso tanti 30 ottobre di Diego Maradona a Napoli, avevano durata di circa una settimana e ti interfacciavi con un Maradona sorridente.”

Successivamente esprime un pensiero sui pochi tifosi presenti allo Stadio per sostenere il Napoli:

” Le cause che contribuiscono a ciò sono tante: norme anti covid, costo dei biglietti e così via. Io credo che tutti questi problemi si devono cancellare con un colpo di spugna e bisogna correre allo stadio per tifare Napoli. Se si ha voglia, passione, coraggio e disponibilità questi problemi non esistono.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Hellas Verona-Juventus, critiche ai bianconeri dopo la sconfitta

Mancini: “Tra Spalletti e Mourinho preferisco il primo, mi metteva paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan, prima uscita pubblica del leader supremo talebano