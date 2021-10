Hellas Verona-Juventus, critiche ai bianconeri dopo la sconfitta

La gazzetta dello Sport critica aspramente la Juventus dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona.

Ieri sera la Juventus ha collezionato la seconda sconfitta consecutiva, contro un Verona che invece ha portato a casa la quarta vittoria di seguito. Il giorno dopo la sconfitta per 2-1 la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

“Se fossimo a fine stagione questa sarebbe probabilmente una “fatal” Verona bianconera. Dopo undici giornate, da dimenticare in blocco, è la drammatica conferma che è tutto sbagliato, tutto da rifare. Il tempo e i mezzi ci sarebbero, cominciando però da subito. Allegri ha usato una parola gravissima, “vergogna”, e se l’ha fatto lui chi siamo noi per contraddirlo? In effetti questa Juve dovrebbe vergognarsi del vuoto cosmico che esprime da inizio stagione. Allegri per primo.”

