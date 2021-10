Victor Osimhen potrebbe partire insieme ai compagni per la sfida di Europa League tra Legia Varsavia e Napoli.

Victor Osimhen non sarà in campo durante il derby tra Napoli e Salernitana. Tuttavia l’attaccante potrebbe partire con i suoi compagni per la prossima sfida azzurra di Europa League. Stiamo parlando della trasferta contro il Legia Varsavia. Non si tratta di qualcosa di sicuro: Victor Osimhen partirà soltanto se il muscolo sarà a posto.

Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport: