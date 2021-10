Da Salerno credono all’impresa: “Abbiamo già dominato l’Atalanta”

Da Salerno credono alla vittoria

Cresce l’attesa per la sfida tra Salernitana e Napoli, che per la prima volta nella storia si disputerà nella massima serie. Da Salerno ci credono, citando anche la gara disputata contro l’Atalanta che però li ha visti sconfitti. Ecco quanto riporta il portale Tuttosalernitana.com:

“Mentre a Napoli c’è grande attesa per una partita che potrebbe permettere di ritrovare la vetta in solitaria e di allungare sulle più dirette inseguitrici, a Salerno la tifoseria sta vivendo la vigilia del derby atteso da 17 anni grande maturità e umiltà. Indubbiamente la rivalità sportiva con i cugini partenopei spingerà moltissime persone a gremire lo stadio in ogni ordine di posto, ma il divario tecnico è enorme e c’è sicuramente meno pathos rispetto al passato. Certo, le imprese di Empoli e Sassuolo sul campo della Juventus e i 4 gol inflitti dal Verona alla Lazio di Sarri confermano che nel calcio si parte 0-0 e tutto può accadere. La Salernitana, con tutti i suoi limiti, in casa ha retto bene 45 minuti a cospetto della Roma e ha dominato contro la super Atalanta di Gasperini. L’Arechi, come detto, risponderà alla grande e sarà componente incisiva”.

