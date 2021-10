L’infortunio di Osimhen non è grave, il rientro non è lontano

Infortunio lieve per Osimhen

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’infortunio di Victor Osimhen non è grave. L’attaccante azzurro è stato fermato a scopo precauzionale, tanto che il suo rientro non sembra così lontano. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il risentimento muscolare all’altezza del polpaccio destro. I primi esami compiuti in acuto hanno evidenziato un problema lieve, Osimhen non è partito per la trasferta di Salerno e potrebbe saltare a livello precauzionale solo la trasferta di Varsavia. Sono valutazioni che si faranno monitorando l’evoluzione del fastidio, conteranno le sensazioni del giocatore e gli esami che ripeterà oggi, a 24 ore dal risentimento muscolare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Salerno, striscione di pessimo gusto ai napoletani: “Siete come i pidocchi” [FOTO]

Salernitana-Napoli, la probabile formazione azzurra per il derby

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan, prima uscita pubblica del leader supremo talebano