Juventus, dopo il KO a Verona: arriva la decisione della società

Juventus KO a Verona, arriva la decisione della società

Juventus, dopo il KO a Verona per 2-1, arriva la decisione della società, che ha disposto il ritiro della squadra da domani fino al prossimo sabato. Sono in totale quattro le sconfitte dei bianconeri che, in 11 giornate di campionato, hanno raccolto solo 15 punti fermandosi all’ottavo posto. Massimiliano Allegri, quindi in accordo con la società, porterà tutto il gruppo in ritiro da lunedì a sabato, giorno in cui la Juve ospiterà allo Stadium la Fiorentina di Italiano per la 12esima giornata di Serie A. In pieno ritiro, martedì sera, ci sarà anche la sfida di Champions League contro lo Zenit. Durante il ritiro i bianconeri resteranno nello JHotel.

