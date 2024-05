Rmc Sport – Il Psg vuole Kvara: è l’obiettivo numero uno per l’estate

L’edizione odierna del quotidiano, avrebbe confermato il forte interesse del Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha fatto breccia nel cuore die francesi, diventando l’obiettivo principale di Luis Enrique, in vista del prossimo mercato estivo. Nelle ultime settimane c’è già stato un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del Psg, i quali sono atterrati in Italia. Il confronto è stato positivo e il georgiano si è mostrato entusiasta. Intanto però, è bene evidenziare, che Kvara non ha trovato un accordo né con il club parigino, né tantomeno con il Napoli.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Piace Retegui per l’attacco. Occhi su Brescianini a centrocampo

Bargiggia: “Osimhen-Lukaku, Manna prova a incidere sulla valutazione del belga”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi