Corriere dello Sport – Piace Retegui per l’attacco. Occhi su Brescianini a centrocampo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui possibili acquisti del Napoli. Nel mirino della società ci sono finiti due talenti che militano in Serie A: il primo è il talento del Frosinone, Marco Brescianini 24enne inesauribile. Il centrocampista è bravo in entrambe le fasi e sempre molto pericoloso in zona gol, ma piace anche alla Fiorentina. Ritorna voga anche il nome di Mateo Retegui, 25 anni, l’attaccante argentino e della Nazionale di Spalletti, può essere un possibile innesto in zona offensiva.

