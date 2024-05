Corriere dello Sport – Gasperini è in cima ai pensieri di ADL: c’è l’apertura

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico dell’Atalanta è stato elogiato da Aurelio De Laurentiis: “Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”.

Inoltre il quotidiano aggiunge: “Il Gasp è in cima ai pensieri del club per il futuro da un po’, e l’apertura è reciproca, ma per forza di cose la situazione non potrà essere approfondita prima della conclusione di una stagione che per l’Atalanta è vivissima. Dal punto di vista contrattuale, giusto per completezza, è legato alla Dea fino al 2025, cioè per un’altra stagione, e ha un ingaggio da 4 milioni”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

