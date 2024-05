Ds. Inter: “Mercato? Viviamo di opportunità: Zielinski e Taremi presi a febbraio”

Intervista ds. Inter Piero Ausilio

Il ds. dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato con il giornalista Fabrizio Biasin in una diretta su Instagram, toccando vari temi legati al presente e al futuro del club nerazzurro.

Che mercato sarà il prossimo per l’Inter?

“Se pensiamo a quella che era la squadra a maggio scorso e le cose da fare, sapevamo che sarebbe stato lungo e difficile. Alla fine abbiamo cambiato 12 giocatori. Quest’anno è tutto diverso, dobbiamo fare poche cose. Se la prossima stagione iniziasse tra una settimana l’Inter avrebbe la rosa pronta. L’anno prossimo ci saranno tante partite ma uno dei segreti di quest’anno è stata quella di avere una rosa giusta, con tutti i giocatori che hanno avuto un’opportunità. In questo modo anche l’allenatore ha lavorato con tranquillità. Ora si parla di rosa più ampia ma questo discorso non è del tutto vero. Avere 4-5 giocatori in più che durante l’allenamento sono a parte non è una cosa che puoi fare, se non con i ragazzini. Dobbiamo avere un numero di calciatori giusti”

Mercato a costo zero?

“Sarà simile agli anni scorsi. Non siamo spaventati e per certi versi sarà però diverso da quello dell’anno scorso. Non abbiamo necessità di vendere. Viviamo di opportunità, sia nel prendere che nel vendere. Se non fosse arrivato lo United con quella offerta per Onana ce lo saremmo tenuti. Lukaku? Non voglio tornarci. Abbiamo avuto una telefonata con lui, i segnali erano diversi, poi quando ho capito cosa sarebbe successo l’ho salutato, ma non con i toni che si sono raccontati. L’unica cosa che è stata stravolta dal problema con Lukaku è l’addio di Dzeko. Sarebbe rimasto, ma Thuram sarebbe arrivato lo stesso”

I parametro zero?

“A febbraio iniziamo a parlare con i vari giocatori che si svincoleranno. Zielinski e Taremi li abbiamo presi proprio a febbraio, negli ultimi anno abbiamo colto varie opportunità. Le commissioni? Ci sono sia per i parametro zero che per coloro che acquisti. Le commissioni più alte ci sono per i trasferimenti più importanti”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis rivoluziona il Napoli: via otto giocatori, due rientri e sei nuovi

Jolanda De Rienzo: “Nuovo allenatore Napoli: sta arrivando chi ci aspettavamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”