Sondaggio Napoli per Stefano Sensi: affare a parametro zero, i dettagli

Calciomercato – Sondaggio Napoli per Stefano Sensi che lascerà l’Inter in estate, avendo il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. Il giocatore è un’occasione di mercato a parametro zero, come riportato da TMW che lo accosta al Napoli:

“Così il Napoli, nelle scorse ore, ha chiesto informazioni. A centrocampo ci sarà una sorta di diaspora, fra Zielinski che è già sicuro di andare via, Lindstrom probabilmente, Anguissa è sul mercato mentre per Lobotka dipenderà dalle offerte ricevute. Dendoncker tornerà al Wolverhampton senza mai essere stato preso in considerazione. Quindi Sensi potrebbe anche accettare un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che gli garantirebbero in Major League Soccer o in un campionato di livello più basso. Un’occasione per rilanciarsi dopo anni di alti e bassi dovuti soprattutto a problemi fisici”.

