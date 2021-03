Venerato: “Sarri disponibile al ritorno al Napoli, potrebbero esserci ulteriori contatti”

“De Laurentiis non lo ha ancora chiamato dopo che l’allenatore ha mostrato una certa disponibilità a venire. Maurizio è libero, non ha l’accordo con nessun club e non è detto che il presidente non lo contatti nei prossimi giorni. Sarri ha fatto una confessione a due amici: ha detto di avere sbagliato ad accettare la Juventus. Pensava che la Vecchia Signora lo avrebbe seguito nel suo tentativo di rivoluzionarla, ma non lo ha mai accontentato come avrebbe voluto.”