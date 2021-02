Esclusiva FA – Al Napoli proposti due giovani sudamericani, Mosquera e Aron Sanchez

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Forzazzurri.net, nelle ultime ore sono stati offerti al Napoli due giovani talenti sudamericani da un intermediario italiano. Si tratta di due difensori centrali, Yerson Mosquera colombiano classe 2001 dell’Atletico Nacional e di Aron Sanchez classe 2003 peruviano dell’ AD Cantolao. Giuntoli al momento sta facendo valutare i due promettenti centrali da Stefanelli, ds della Primavera azzurra che nei prossimi giorni potrebbe esprimersi in merito. Mosquera si è messo in mostra nel massimo campionato colombiano, dotato di gran fisico e di una buona velocità potrebbe fare al caso del Napoli avendo molti margini di miglioramento; la sua valutazione si aggira intorno ai 200 mila Euro. Per Sanchez invece il discorso è diverso, si tratta di un calciatore molto giovane su cui va fatta una valutazione molto più approfondita. In ogni caso il Napoli valuterà entrambi i profili con molta attenzione, anche perchè hanno lo status di extracomunitario.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid-19, in Italia 7.351 nuovi positivi. 258 i decessi nelle ultime 24 ore

Faraoni, l’agente: “Ancora presto per parlare di un trasferimento al Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e prima foto del pancione