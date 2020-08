Anche Demme potrebbe finire sul mercato

Nel corso di una diretta sui canali social, il noto giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del futuro di Diego Demme.

Secondo il telecronista, Demme, arrivato appena sei mesi fa in maglia azzurra, potrebbe finire sul mercato. Che il Napoli sia sulle tracce di Jordan Veretout non è un segreto e Rino Gattuso non lo vede, secondo Auriemma, come un uomo di interdizione alla Allan ma come un regista; è questa la ragione che spingerebbe il Napoli a doversi liberare di uno tra Lobotka e Demme con quest’ultimo più vicino alla porta per ragioni anagrafiche.

