Auriemma: “Il Napoli per Milik vuole 40mln, nessuno li darà! Si cerca lo scambio”

Auriemma sul mercato del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma in una diretta social ha parlato del mercato azzurro.

Auriemma:

“Il Napoli per Milik vorrebbe 40 milioni di euro cash ma nessuno lo accontenterà a dieci mesi dalla scadenza del contratto. L’unica opzione è trovare una squadra che voglia scambiare un calciatore e la Roma è la società più idonea, oggi, per fare una cosa del genere. Non credo che Under rappresenti un giocatore per cui Gattuso sia pronto a fare carte false. Credo che il Napoli prenda Under perché è giovane e se va bene perfetto, altrimenti comunque hai un ragazzo di 23 anni che potrai vendere a una cifra superiore”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – ADL-Raiola, si è parlato anche di un terzino!

Calciomercato Napoli, Boga resta la prima scelta!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scoperto nesso tra terremoti Appennino e CO2 nelle falde