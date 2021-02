Insigne, l’agente: “Ammutinamento? Non era lui a capo della rivolta”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del momento del capitano azzurro dopo la vittoria sulla Juve grazie ad un suo gol su rigore

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha parlato del momento che sta vivendo il capitano della formazione partenopea dopo il rigore realizzato contro la Juventus ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Segnando quel rigore voleva dimenticare ciò che è successo a Reggio Emilia e le conseguenti polemiche dopo la sconfitta in Supercoppa. Non so chi ha capeggiato l’ammutinamento, ma una cosa è certa, non è stato Lorenzo. Rinnovo di Lorenzo? Non mi va di parlarne, lui pensa solo a finire la stagione nel migliore dei modi. C’è un allenatore in scadenza e altri giocatori nelle stesse condizioni che si stanno comportando da grandi professionisti».

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dott. De Nicola: “Ospina e Lozano avranno tempi di recupero diversi. Tornerei di corsa a Napoli”

Proteste ed insulti all’arbitro durante Napoli-Juve: Paratici e Nedved rischiano grosso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Montecassiano: figlia e nipote non rispondono a gip