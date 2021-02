Dott. De Nicola: “Ospina e Lozano avranno tempi di recupero diversi. Tornerei di corsa a Napoli”

Alfonso De Nicola, ex direttore sanitario SSC Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per fare il punto sugli infortuni che hanno colpito il Napoli

Alfonso De Nicola, ex direttore sanitario SSC Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”:

“La Roma mi voleva, ma anche grandi club. Se De Laurentiis mi chiama? Torno di corsa. Ospina torna prima di Lozano: una distrazione al bicipite femorale come quella che ha colpito Lozano prima di 3-4 settimane non torna. Per Ospina, l’adduttore è un muscolo meno importante, può tornare in un paio di settimane, se non c’è nessuna lesione. Osimhen? Massimo un mese lo ritroviamo nelle migliori condizioni, lavorando bene. Credo che Gattuso stia lavorando molto bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Proteste ed insulti all’arbitro durante Napoli-Juve: Paratici e Nedved rischiano grosso

CIES – Proiezione classifica finale serie A secondo i dati su tiri, possesso e passaggi: Napoli in Champions!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Montecassiano: figlia e nipote non rispondono a gip