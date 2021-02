Proteste ed insulti all’arbitro durante Napoli-Juve: Paratici e Nedved rischiano grosso

Nedved e Paratici potrebbero essere anche squalificati per le proteste e gli insulti rivolti all’arbitro Calvarese in occasione di Napoli-Juve

Proteste ed insulti rivolti all’arbitro di Napoli-Juventus. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, il filmato delle protesta di Nedved e Paratici nei confronti del direttore di gara Calvarese potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine. In primis, però, dovrà essere prima accertata la veridicità del video. Questo perché non si tratta di immagini girate dai circuiti ufficiali, ma amatoriali probabilmente ad opera di addetti ai lavori dello stadio Maradona. Ricordiamo che un’indagine della Procura potrebbe avere come risvolto anche una squalifica o un deferimento.

