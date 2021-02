CIES – Proiezione classifica finale serie A secondo i dati su tiri, possesso e passaggi: Napoli in Champions!

Il CIES Football Observatory ha pubblicato uno studio di proiezione per singola squadra: il Napoli finirebbe quarto

Il CIES Football Observatory ha pubblicato uno studio di proiezione per singola squadra per la classifica di serie A a fine stagione. Tenendo conto dei dati legati a tiri in porta e da area tentati e subiti, possesso palla e passaggi propri delle squadre e degli avversari nel terzo opposto del campo, il Napoli sarebbe quarto con 76 punti.

1. Inter 81

2. Milan 79

3. Juventus 78

4. Napoli 76

5. Roma 70

6. Atalanta 69

7. Lazio 66

8. Sassuolo 52

9. Udinese 48

10. Verona 47

11. Bologna 46

12. Sampdoria 45

13. Fiorentina 44

14. Benevento 43

15. Spezia 41

16. Genoa 40

17. Torino 39

18. Parma 28

19. Cagliari 27

20. Crotone 26

