Napoli, tamponi di controllo per Koulibaly e Ghoulam. In serata l’esito

Napoli, nuovi tamponi per Koulibaly e Ghoulam

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam si sono sottoposti ad nuovo tampone di controllo in mattinata. Il risultato è atteso per la serata di oggi, con la speranza che il Napoli possa riaverli entrambi a disposizione vista l’emergenza infortuni che c’è in casa azzurra al momento.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid-19, in Italia 7.351 nuovi positivi. 258 i decessi nelle ultime 24 ore

Faraoni, l’agente: “Ancora presto per parlare di un trasferimento al Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Harry e Meghan Markle aspettano il secondo figlio: reazione della Regina e prima foto del pancione