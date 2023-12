la Repubblica – Trasferta a Torino è un tabù per Osimhen: non ha mai segnato all’Allianz

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un dettaglio che non è passato inosservato. Il protagonista in questione è proprio Victor Osimhen, il quale è finalmente rientrato dall’infortunio contro l’Atalanta.

“Un attaccante come lui – prosegue il quotidiano – ha bisogno di essere al top dal punto di vista fisico per lasciare il segno. Contro Real e Inter non ci è riuscito: sono state tappe di avvicinamento verso la migliore forma. L’obiettivo è mostrarla domani allo Stadium con la Juve. È uno stadio in cui Osimhen non ha ancora segnato. Neppure con l’Inter Osi ha mai segnato, tabù non sfatato domenica. Vuole provarci almeno con la Juve domani”.

