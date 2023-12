Corriere dello Sport – Focus Juve-Napoli: fra le due il miglior giocatore è Politano

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un focus su Juve-Napoli: “Unendo e mescolando le due rose, infatti, nei primi dieci per qualità di prestazioni in campionato spiccano ben 7 campioni d’Italia: il più bravo fin qui è stato Politano.

Non a caso 19 partite su 19 disputate contando anche le altre competizioni, non ci rinunciava mai neppure l’incerto Garcia (neppure dopo il “vaffa” mimato con il braccio da Matteo in Napoli-Fiorentina). Segue l’altro folletto imprevedibile di nome Lobotka, 168 cm di tecnica e due piedi da favola che Mazzarri sta tirando finalmente a lucido. E poi Kvara (4°), Di Lorenzo (5°), Zielinski (6°), Anguissa (9°) e lo sfortunato Olivera (ginocchio ko), attualmente in posizione 10”.

