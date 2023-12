Bonacini ex pres. Carpi: “Giuntoli è il top, se vuole Zielinski o Anguissa: non si farà scrupoli

Bonacini, ex pres. del Carpi, parla del suo grande amico Giuntoli

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show rilasciando alcune dichiarazioni sul suo grande amico Cristiano Giuntoli.

Bonacini:

“Ho sentito Cristiano di recente, andrò anche io allo Stadium a vedere la partita. Non entro nei particolari, ma abbiamo un rapporto fraterno. Giuntoli non è un rancoroso, ormai con De Laurentiis è acqua passata e credo che gli interessi anche poco oggi. Quello che doveva fare al Napoli, lo ha fatto. E vivere nella rivalsa delle altre persone non è nel suo carattere, vuole vincere sempre e comunque. Adesso è alla Juve e questo è il suo unico pensiero.

Il lavoro di Cristiano si sta iniziando già a vedere e il suo valore verrà fuori con il tempo, dal prossimo anno comincerà a gettare le reali fondamenta del suo progetto.

Il Napoli sta avvertendo tanto la mancanza di Kim, così come si sente quella di Spalletti e di Cristiano. Erano elementi fondamentali nello Scudetto. Ora chi al posto di Kim non è all’altezza del ruolo, poi il cambio di allenatore e di dirigenza hanno fatto il resto. Mazzarri è un grande tecnico, ma Luciano aveva una marcia in più.

Zielinski e Anguissa alla Juve? Li conosce molto bene, quindi se può provarci ci proverà. Non si farà tanti scrupoli, fa parte delle caratteristiche di un DS top come Cristiano”.

