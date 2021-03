De Maggio: “La Juventus non fece parlare Sarri quando morì Maradona”

Walter De Maggio svela un retroscena su Sarri e la Juventus

Walter De Maggio attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un retroscena che riguarda la Juventus e la mancata autorizzazione data a Sarri per commentare la morte di Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Qualche tifoso mi sta chiedendo di chiamare Maurizio Sarri per farlo intervenire ai nostri microfoni, ma devo dire che questa cosa difficilmente accadrà. Ci abbiamo sempre provato, anche in passato. Ma precisiamo che lui è sotto contratto con la Juventus e non è libero di parlare attraverso i nostri microfoni o di chi lo vuole intervistare. Anzi vi svelo un particolare retroscena, noi chiedemmo un intervento di Maurizio Sarri in radio, quando morì Diego Armando Maradona, ma la Juventus non lo fece intervenire in diretta ai nostri microfoni. Purtroppo non è sempre così semplice.”

