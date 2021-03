Younes: “Felice all’Eintracht, mi hanno voluto a tutti i costi”

Amin Younes vuole restare all’Eintracht

Amin Younes dal ritiro della sua Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo stato attuale di forma e cosa vuole fare in futuro:

“Ci sono state molte trattative con l’Eintracht, è un club che ha mostrato grande interesse nei miei confronti e io sono felice di far parte di questa squadra. A Francoforte mi trovo bene, siamo un grande gruppo e abbiamo un allenatore fantastico. Mi sento a mio agio e gioco con libertà, posso aiutare la mia squadra. Siamo messi bene in classifica: questo è il risultato delle grandi prestazioni fatte e io sono felice di far parte di tutto questo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “La Juventus non fece parlare Sarri quando morì Maradona”

Venerato: “Sarri disponibile al ritorno al Napoli, potrebbero esserci ulteriori contatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La mamma di Fabrizio Corona sul nipote Carlos: “È all’estero con i nonni materni”