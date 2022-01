Aumentano i problemi per i granata, non solo Covid: infortunio per Simy

Corriere dello Sport – Ancora problemi per Colantuono, non solo Covid: l’infortunio di Simy mette in difficoltà la Salernitana.

Il quotidiano si sofferma sulle difficoltà della Salernitana in vista del derby campano: “Parlare di formazione è come tentare un terno secco sulla ruota di Napoli. Gagliolo e Jaroszynski teoricamente potrebbero essere convocati, mentre di sicuro non ci sarà Ribery, che non si è ancora ripreso del tutto. E darà forfait anche Simy, che ha subito un colpo durante l’allenamento di giovedì ed oggi si sottoporrà ad un esame strumentale. Gli unici attaccanti disponibili sono Bonazzoli e Vergani”.

