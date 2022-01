Napoli – Bloccato Olivera per giugno. Tentativo col Getafe già a gennaio

Sky – L’esperto di mercato, Luca Marchetti, lancia la bomba: “Il Napoli ha bloccato Mathias Olivera per giugno, ma ci proverà già in questa sessione di mercato”.

In onda su ‘Calciomercato l’originale’, Luca Marchetti lancia una bomba di mercato: “Il Napoli ha messo le mani sul terzino sinistro del Getafe Mathías Olivera. Il Napoli l’ha praticamente opzionato per giugno, ma ci proverà con un’offerta valevole già in questa sessione di mercato. Prestito con obbligo di riscatto di circa 10-11 milioni di euro. Il Napoli lo prenderà certamente a giugno e ha detto al Getafe che sarebbe disposto a prenderlo anche adesso. La risposta potrebbe non essere favorevole ma c’è questa possibilità”.

