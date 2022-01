Ounas, anomalia cardiaca dopo il Covid. Previsti ulteriori accertamenti

Corriere dello Sport – Preoccupazione per Adam Ounas. Gli accertamenti svolti dopo la guarigione al Covid, hanno evidenziato anomalie al cuore.

Questo è quanto riportato dal quotidiano: “Ounas è risultato positivo al Covid e gli accertamenti che abbiamo svolto dopo la guarigione hanno evidenziato qualche anomalia al cuore. Questo, però, non significa che abbia un problema“.

Ora dovrà sottoporsi ad altri esami di approfondimento e soltanto dopo potrà rientrare a Napoli: “Il dottor Canonico, responsabile sanitario del Napoli, è ovviamente in contatto costante con i colleghi d’Algeria e con Ounas, atteso in città la prossima settimana ma comunque non prima di aver completato l’iter degli accertamenti prescritti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Gianni Di Marzio

Napoli: Insigne recupera per la Salernitana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuovo vertice del centrodestra sul Quirinale, Berlusconi scioglie la riserva