Man City – E’ fatta per Julian Alvarez: il blitz inglese batte la concorrenza

La Gazzetta dello Sport – E’ fatta per Julian Alvarez: il Manchester City ha battuto ogni concorrenza.

Il Manchester City su Julian Alvarez. Il club inglese ha in pugno il giocatore: “Ora solo un dietrofront di Julian potrebbe rimettere in corsa le italiane. Il City ha fatto la sua offerta ufficiale al River, che ha dato un ok di massima a procedere e passato la palla al giocatore, atteso in Premier la prossima estate. L’offerta giusta è di 18 milioni di euro più le tasse, circa il venti per cento, per il cartellino dell’attaccante, mentre la clausola era fissata a 20 milioni. Inter e Milan hanno temporeggiato in attesa dell’estate prima di fare mosse concrete. Il Napoli è stato l’ultimo club a inserirsi nella rincorsa ad Alvarez e ha provato a tenere in piedi i contatti fino a ieri. Lo scatto del City ha bruciato tutti sul tempo”.

