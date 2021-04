La pista Belotti richiama l’attenzione del Napoli, le ultime

L’edizione odierna di Repubblica ritorna ad accostare il centravanti granata agli azzurri: “Occhio alla zampata del Napoli per Andrea Belotti”.

Belotti potrebbe essere il nuovo interesse del Napoli

“La possibilità che rimanga dipende dall’offerta di Cairo e dai progetti che ha in mente per il rilancio. Lo vogliono all’Atletico Madrid e Siviglia in Liga, Chelsea ed Everton in Premier, il Lione in Ligue 1. Sono anni che il Milan lo tratta, ma io farei attenzione alla zampata del Napoli e al tentativo della Fiorentina.

In prima fila c’è la Roma che sta cercando un degno erede di Dzeko. Se il Toro dovesse rimanere in A, Belotti potrà decidere del proprio futuro dopo aver valutato l’intenzione della società. Ma se dovesse retrocedere in B l’addio sarebbe inevitabile. Ma qual è, ad oggi, la quotazione attuale per iniziare una trattativa? Non meno di 35/40 milioni”.

