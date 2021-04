Osimhen a Mary Daniel: “Sono stato anch’io per strada, mi fa troppo male vederti”

Sull’edizione odierna del Corriere della Sera si legge di un’incredibile gesto di Osimhen per una ragazza disabile.

Osimhen lancia un appello social per Mary Daniel

“Ciao sono felice di averti trovata -asserisce Osimhen in videochiamata-. Come stai? Sono consapevole che non sia facile, anche io sono stato per strada, e vedere te mi fa troppo male. Mi sono spaccato la schiena, ma oggi va meglio e sono qui per darti una mano.

Mary Daniel appare incredula, lo accoglie sorridendo e continua a ringraziarlo. Victor è molto interessato alla faccenda e vuole assolutamente sapere di lei, della sua famiglia, della sua vita e le promette che sarà al suo fianco”.

