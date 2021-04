Moggi: “Gattuso valigie già pronte: dalla città di Pulcinella a quella di Dante”

Moggi sul campionato e sul futuro di Gattuso

Luciano Moggi commenta il campionato e dice la sua sul futuro di Gattuso sulle colonne di Libero. Ecco quanto si legge:

“Troppi falsi esperti anti-nerazzurri. Gattuso, futuro viola. Il calcio è un fenomeno strano, sono tanti quelli che lo seguono perché tifosi di qualche squadra, tantissimi gli altri che hanno la speranza di poter lavorare un giorno per qualche club. Per farsi conoscere si inventano opinionisti e lo fanno atteggiandosi a direttori sportivi. Va di moda criticare gli allenatori se la loro squadra, pur vincendo, pratica un gioco che non soddisfa i palati più esigenti. […] Il gioco dell’Inter può non bucare l’occhio ma in compenso buca le difese avversarie”. Chiosa finale poi sul futuro di Gennaro Gattuso, tecnico nei cui confronti Moggi non ha mai fatto mancare parole di stima: “Ha le valigie già pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. La motivazione

La Fiorentina insiste per Gattuso, il tecnico prende tempo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Navalny ‘minacciato di alimentazione forzata