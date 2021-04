FIGC, Gravina: “Focolaio in Nazionale? Nessun claster, contagio mai alimentato”

FIGC, il pres. Gabriele Gravina, sul focolaio diffuso in Nazionale

FIGC, il presidente Gabriele Gravina, ha parlato nel Consiglio Federale di oggi affrontando anche l’argomento relativo al focolaio che si è diffuso tra i giocatori, lo staff e i dirigenti della Nazionale dopo le ultime partite dell’Italia valide per le qualificazione ai Mondiali 2022:

FIGC, Gravina:

“Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”.

